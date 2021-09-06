Республика Беларусь, , 15:50 — REGNUM «Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим», — заявил 6 сентября Александр Лукашенко, принимая с докладом гендиректора белорусского госпредприятия «Белоруснефть» Александра Ляхова.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лукашенко потребовал от белорусских нефтяников «каждый год добавлять» добычу нефти в Белоруссии и за рубежом — в России. При этом он отметил, что «мы выкачали свою нефть».

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«Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3−3,5 млн т. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим — за электромобилями», — сообщил Лукашенко.

Читайте новости сюжета: БелАЭСПресс-служба президента Белоруссии уточнила: ежегодно в постсоветской республике добывается примерно 1,6 млн т нефти. Ляхов доложил, что госкомпания на белорусской территории Белоруссии в последние четыре года ежегодно наращивает уровень добычи на 20 тыс т, отметив: «Мы вышли когда-то на плато 5 лет назад в 1 млн 640 тыс. т. В этом году мы планируем добыть минимум 1 млн 730 тыс. т. И этот рост добычи нефти в Белоруссии мы планируем сохранить на ближайшие годы».

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