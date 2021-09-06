Бизнес сотовых операторов трансформируется: вышки превращаются в обузу
Москва, 6 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Гонка сотовых операторов за покрытием в целом завершена, сейчас уже практически все территории, на которых в значимых количествах присутствуют потребители мобильной связи, полноценно покрываются всеми основными игроками рынка. Из конкурентного преимущества наличие собственных вышек и необходимость их обслуживания превращается в обузу, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.
Как сообщало ИА REGNUM, компания «Сервис-Телеком» покупает у холдинга Veon (владеет «Вымпелком», работающим в РФ под маркой «Билайн») российские вышки мобильной связи $970 млн.
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