Москва, 6 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Гонка сотовых операторов за покрытием в целом завершена, сейчас уже практически все территории, на которых в значимых количествах присутствуют потребители мобильной связи, полноценно покрываются всеми основными игроками рынка. Из конкурентного преимущества наличие собственных вышек и необходимость их обслуживания превращается в обузу, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Вышка сотовой связи

«В свете чего не только «Билайн», но и МТС выделили свои башенные подразделения в отдельные компании. Теоретически в будущем эти вышки могут сдаваться в аренду не только материнским компаниям, но и сторонним арендаторам.

Но пока, тем не менее, сделка по продаже вышек «Вымпелкома» довольно долго согласовывалась, и всё равно итоговые соглашения накладывают на компанию обязательства арендовать эту инфраструктуру в ближайшие восемь лет с возможной пролонгацией.

Технологии не стоят на месте, возможно, ещё через десятилетие именно как элемент инфраструктуры мобильной связи вышки уже не будут нужны.

Например, в случае появления системы доступного спутникового широкополосного доступа в интернет. Тогда и сам бизнес нынешних сотовых операторов вынужден будет трансформироваться в нечто иное», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Сервис-Телеком» покупает у холдинга Veon (владеет «Вымпелком», работающим в РФ под маркой «Билайн») российские вышки мобильной связи $970 млн.

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