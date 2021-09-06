Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В столице Коми подросток угнал рейсовый автобус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском отделении ГИБДД.

Free-Photos За рулем

ЧП произошло накануне, 5 сентября, около полуночи. Сотрудники ППС заметили на дороге пассажирский ПАЗ, выполнявший опасные маневры. На требования об остановке водитель не отреагировал, а позже не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

За рулем автобуса был юноша 2006 года рождения. С признаками алкогольного опьянения его доставили в дежурную часть.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП.