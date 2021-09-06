Воронеж, 6 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Документы для поступления в Воронежский государственный аграрный университет подал многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам Фёдор Емельяненко. По информации пресс-службы вуза, он хочет учиться на заочном отделении факультете агрономии, агрохимии и экологии по специальности «Садоводство».

Larry Burton Фёдор Емельяненко

»Специальность востребованная, конкурс среди абитуриентов есть», — прокомментировали в вузе «Вести-Воронеж».

Емельяненко уже имеет высшее образование, поэтому для поступления ему необходимо пройти только внутренние вступительные испытания в вузе. Списки на зачисление станут известны в конце сентября.

Фёдор Емельяненко является бойцом ММА, он многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам.