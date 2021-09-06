Мюнхен, Германия, 6 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Компания ORA (суббренд китайского концерна Great Wall) представила на автомобильной выставке в Мюнхене новый электромобиль ORA Cat («Кот»). Об этом сообщает Motor1.

Motor1 ORA Cat

Стоит отметить, что компактный городской электрокар ORA Cat, который в Китае известен под названием Good Cat, сходен по своему внешнему виду с знаменитым немецким «Жуком» — Volkswagen Beetle.

Пока нет информации о технических характеристиках модели. В Китае Good Cat оснащается 143-сильным электромотором, установленным на переднюю ось. Запаса хода аккумулятора электрокара хватает, чтобы проехать 400 км.

Сообщается, что новинка появится на авторынке Европы в конце 2021 года.

Ранее в Китае были представлены новые электрокары ORA White Cat и ORA Small Wildcat.

Читайте также: В Китае появился обновлённый кроссовер Geely Emgrand X7