Волгоград, 6 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Новую партию автобусов получать школы Волгоградской области. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве РФ, сообщает 6 сентября пресс-служба администрации региона.

Altai-republic.ru Школьные автобусы

Образовательные организации Волгоградской области в 2021—2022 учебном году получат ещё 99 автобусов. Транспорт разной вместимости, от 10 до 30 человек, оснащён тахографами, системой ГЛОНАСС, ограничителями скорости. Школьные автобусы перевозят почти 11 тысяч учеников из более 700 населённых пунктов области. Общая протяженность 657 маршрутов превышает 7,3 тысячи км.

Школьный автопарк региона с 2015 года обновлен на 91% — его пополнили 460 машин.