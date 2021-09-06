Екатеринбург, 6 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оказался шокирован информацией о «спектакле на костях», который проводят прямо на мемориале жертв политических репрессий в Екатеринбурге. Об этом сенатор заявил в своём телеграм-канале.

Пушков Алексей

«Чудовищно», — написал Пушков рядом с публикацией о скандале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее потомки репрессированных требовали запретить спектакль «Дело Филиппа Загурского». По их мнению, такие «пляски на костях» оскорбляют память невинных жертв.

Психолог Надежда Храмова обратила внимание на деструктивные приёмы, используемые в постановке. Спектакль вызвал негодование и в историческом сообществе: против постановки выступило свердловское отделение «Российского военно-исторического общества».