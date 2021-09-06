Джакарта, 6 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Индонезия ценит Турцию за её роль в проведении процесса эвакуации индонезийских граждан из Афганистана, сообщает Republika.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что эвакуация индонезийских граждан, которая стала самой сложной гуманитарной миссией, была бы невозможна без помощи других стран.

«Особые слова признательности следует выразить правительствам Пакистана, Турции, США, Нидерландов и НАТО», — отметили в МИД Индонезии.

Ранее Индонезия получила разрешение на посадку в аэропорту Кабула, но разрешение отменили по непонятной причине за несколько минут до того, как самолет ВВС Индонезии вылетел в столицу Афганистана.

Власти Индонезии ещё раз подтвердили, что хотят видеть мир и процветание в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу на Яве и Бали.