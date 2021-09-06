Санкт-Петербург, 6 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Россия не собирается упрашивать Соединенные Штаты возобновить работу американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом 6 сентября заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы никогда не просили у них закрыть генеральное консульство, как они это сделали. Это была их инициатива. Я не знаю, чем это было вызвано. Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генерального консульства здесь», — сказал глава МИД РФ.

Также Лавров подчеркнул, что российская сторона не запрещала работу генконсульства США в Санкт-Петербурге и добавил, что в настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам, связанным с дипломатическим персоналом, «топчется на месте».

«У нас в отношении дипломатического персонала в принципе двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте, по большому счету», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила у Европейского союза разъяснения по поводу принципов формирования «климатических» таможенных пошлин на импорт на территорию ЕС отдельных категорий товаров.