Тбилиси, 6 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В мире ожидается новая волна пандемии коронавируса, и в Грузии нужно к этому подготовиться. Об этом 6 сентября заявила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, пятая для Грузии волна может быть вызвана новым штаммом коронавируса или недостаточным иммунитетом жителей страны. Замминистра отметила важность мер профилактики пандемии.

«Те ограничения, которые мы установили, понадобятся ещё долго. Альтернативы этому нет», — сказала Габуния.

Напомним, в Грузии в сентябре начался спад четвёртой волны пандемии. В течение августа, когда были «рекордные» показатели распространения коронавируса, в стране умерли более 1,3 тыс. пациентов с COVID-19.