Москва, 6 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Пока не очень понятно, какую форму в итоге примет реализация программы создания новых городов в Сибири, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик, комментируя слова Сергея Шойгу.

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«Будет ли это, как в случае со строительством и развитием городов-спутников Владивостока, делаться с опорой на ныне существующие городские агломерации, или всё-таки города будут создаваться на новом месте с нуля. Оба подхода имеют свои сильные и слабые стороны.

При опоре на уже существующие центры потребуется гораздо меньше финансовых вложений, поскольку основная транспортная инфраструктура вокруг уже создана, на месте есть потенциальная рабочая сила для строительства, бизнес, заинтересованный в увеличении числа потребителей, предприятия, развитие которых при относительно небольших капиталовложениях способно обеспечить будущих поселенцев рабочими местами.

Строительство же городов на новом месте позволяет не зависеть от того, что и как было распланировано и построено в прошлые годы, без учета развития средств транспорта и коммуникаций. То есть новый город может быть изначально спроектирован с большим запасом по пропускной способности дорог, минимизацией антропогенной нагрузки на ландшафт, с учетом новых экологических требований.

Выбор места для таких городов тоже можно будет произвести оптимально, привязав их, например, к местам прохождения будущих транспортных магистралей и ЛЭП. Возможно, на начальном этапе ядром будущего города могла бы стать АЭС, изначально обеспечивающая потребности в электроэнергии других регионов или поставляющая энергию на экспорт, а по мере развития промышленности и роста города обеспечивающая их растущие потребности.

Пока по тому, что озвучивают представители власти, не очень понятно, какой подход будет избран и обретет ли эта программа конкретные формы. Ключевым вопросом остается сложность привлечения населения в эти города.

Ставка на иммигрантов довольно рискованна, а из центральной России люди поедут на Дальний Восток только при очень хороших перспективах», — высказал свое эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые сибирские города могут быть построены между Братском и Красноярском, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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