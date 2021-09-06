Казань, 6 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В 2021 году лауреатами премии «Глобальная энергия» стали учёные Зинфер Исмагилов и Сулейман Аллахвердиев из России и представитель США И Цуй. Их имена были обнародованы в ходе торжественной церемонии, которая состоялась 6 сентября в Казани. Об этом сообщается на сайте премии.

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Директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Зинфер Исмагилов стал победителем в номинации «Традиционная энергетика»: за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата.

Заведующий лабораторией управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений РАН (г. Москва), главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН Сулейман Аллахвердиев удостоен награды в номинации «Нетрадиционная энергетика»: за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза, цикл научных работ в области биоэнергетики и водородной энергетики.

Директор Института энергетики «Precourt», содиректор проекта «StorageX Initiative», профессор материаловедения и инженерии И Цуй был выбран в номинации «Новые способы получения энергии». Ему награда присуждена за исключительный вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды, в особенности трансформационные инновации в области науки о батареях.

Отмечается, что лауреаты премии «Глобальная энергия» были определены в ходе закрытого заседания международного комитета. Для определения победителя в некоторых номинациях комитету потребовалось шесть этапов голосования. Церемония награждения лауреатов состоится в рамках Российской энергетической недели, которая пройдёт в Москве в период с 13 по 15 октября.