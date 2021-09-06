Сеул, 6 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. К 2030 году численность женщин в Южной Кореи может превысить численность мужчин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Население Сеула

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец 2020 года в стране насчитывалось 25,86 млн женщин, что составляет 49,9% населения.

Эксперты отмечают, что в 2000 году соотношение мужчин к женщинам составляло 101,4 к 100, однако в 2021 году — 100,4 к 100. Предполагается, что к 2030 году показатель составит 99,8 к 100.

Известно, что 16,4% или 4,25 млн женщин приходится на возрастную группу 50−59 лет, около 4 млн — 40−49 лет, около 3,3 млн — на 30−39 лет, более 1,3 млн или 5,1% — более 80 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 74,7 лет, что на пять лет больше, чем в 2010 году. Между тем, показатель среди мужчин увеличился лишь на 3,4 года, до 71,3 лет.