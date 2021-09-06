Уфа, 6 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Более 141 тысячи детей прошли обследование в прошлом году в школьных стоматологиях в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Стоматологический кабинет

Он также сообщил, что всего в образовательных учреждениях региона работают 204 стоматологических кабинета, включая два кабинета в детских садах.

Сообщается, что в рамках модуля «Здоровая улыбка» регионального образовательного проекта «Взлетай!» в Башкирии было создано 68 современных школьных стоматологических кабинетов. В прошлом учебном году в них прошли обследование 56 303 учеников.

В передвижном стоматологическом комплексе был осмотрен 1381 ребёнок. С ноября прошлого года этот комплекс совершил 11 выездов в отдалённые районы Башкирии.

«Каждый год минздрав республики должен ставить перед собой задачу, чтобы количество стоматологических кабинетов в наших школах росло. Мы должны запустить ещё порядка 50−70 школьных стоматкабинетов», — заявил глава республики Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены привести в порядок все общежития учебных заведений.