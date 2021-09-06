Тюмень, 6 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Аэровокзальный комплекс аэропорта «Рощино» до 2025 года подлежит реконструкции. Об этом сообщил генеральный директор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Аэропорт «Рощино»

Общий объем инвестиций компании «Новапорт Холдинг» в реконструкцию «Рощино» составит почти восемь миллиардов рублей.

Реконструкцию планируется завершить в конце 2025 года. В сентябре 2021 года в «Рощино» будет введён в эксплуатацию современный цех бортового питания.