Краснодар, 6 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Более 224 млрд рублей собственных доходов поступило в бюджет Краснодарского края за восемь месяцев 2021 года, сообщили 6 сентября в пресс-службе администрации региона. Это на 34 млрд, или на 17,9%, больше аналогичного периода 2019 года.

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«За восемь месяцев в краевой и местные бюджеты собрано уже 224,3 млрд рублей — при этом мы поставили планку по итогам года мобилизовать не менее 300 млрд. Нам важно сохранить эти тенденции, чтобы продолжить строительство социальных объектов, дорог, инфраструктуры, создавать комфортную городскую среду и повышать качество жизни в регионе», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев на краевом планерном совещании.

Лидеры по поступлениям в бюджет — Горячий Ключ, Абинский и Апшеронский районы, здесь темпы роста превысили 140%. По отраслям наибольший рост динамики платежей в бюджет отмечен в топливной сфере — 179,5%, на втором месте — курортная сфера (146,7%), на третьем — потребительская сфера (127,3%). В строительстве рост отчислений составил 122,7%, в обрабатывающей промышленности — 120,8%.