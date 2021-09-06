Сыктывкар, 6 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. С начала года государственный долг Коми сократился на 4 млрд рублей и составил 31,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчете минфина республики.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко / RIA Novosti archive Долги

По данным министерства, «на счету» у региона пять бюджетных кредитов, взятых еще в 2010, 2011, 2017 и 2020 годах. Общий долг по ним — 19,6 млрд рублей. По коммерческим кредитам задолженностей у республики нет. Долг по облигациям сократился до 12 млрд 166 млн рублей. С ним власти республики намерены рассчитаться к концу 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года глава Коми заявил, что республика потерпела экономический крах и не выдержит еще одного локдауна.