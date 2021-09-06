Кишинёв, 6 сентября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Правительство Молдавии на этой неделе примет постановление о повышении пенсий в республике с 1 октября. Об этом 6 сентября сообщила журналистам премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Это самое крупное повышение пенсий в истории страны», — сказала глава молдавского правительства.

Она сообщила, что минимальный размер пенсии в стране будет повышен с 1088 до 2000 леев (от $62 до $113) в месяц. Это коснётся 183 тыс. пенсионеров. Тем, кто не имеет полного трудового стажа, пенсию поднимут в среднем на 398 леев ($113).

Кроме того, в целом, как отметила Гаврилица, пенсии будут проиндексированы на 3,86%. В 2021 году на это из бюджета выделят 512 млн леев ($29 млн).

Напомним, пенсионный возраст в Молдавии у мужчин составляет 62 года, а у женщин — 57 лет.