Москва, , 15:28 — REGNUM Восьмой саммит БРИКС пройдёт 9 сентября с участием российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Саммит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдет в режиме видеоконференции, индийская сторона выступит председателем. Руководители пяти государств рассмотрят состояние и перспективы стратегического партнёрства в рамках объединения, в том числе общую борьбу с пандемией коронавируса.

Также ожидается обсуждение актуальных вопросов международной и региональной повестки с учётом обстановки в Афганистане. В итоговой декларации встречи будут изложены основные договорённости.

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