Стокгольм, 6 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что в Швеции действует одна из лучших систем социального обеспечения в мире. Однако не все граждане и компании честно пользуются средствами, выделяемыми государством. В этой связи 6 сентября правительство Швеции выступило с инициативой создания нового ведомства по борьбе с мошенничеством в сфере социального обеспечения. Об этом, как передаёт новостной портал Omni, сообщила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон в ходе пресс-конференции.

Стокгольм, Швеция

По ее словам, в задачу нового органа государственной власти будет входить проведение надзорных проверок и выплата компенсаций. В обще сложности на работу ведомства в следующем году будет выделено почти 200 миллионов крон (€20 млн).

«Деньги налогоплательщиков следует защищать от мошенников и преступников … Мы видим, что атаки на нашу систему социального обеспечения стали более продвинутыми и уже носят систематических характер», — заявила Андерссон.