Москва, 6 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. К концу 2021 года цена биткоина может как упасть до 5−10 тысяч долларов, так и вырасти до 100−200 тысяч. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что цена биткоина преодолела границу в 51 тысячу долларов.

Дмитрий Шустов Биткоины

«Биткоин — отдельная планета финансовых спекуляций. Назвать его валютой можно только с очень большой натяжкой, — сказал Ордов. — Можно сказать, что биткоин сейчас находится в «боковике» в диапазоне от 30 до 65 тыс. долларов. С высокой вероятностью в этом диапазоне он продержится до краха фондового рынка, так как пришедшие инвестиционные инвесторы используют схожие методы торговли, которые мы порой обоснованно называем манипуляциями объемом операций и новостным фоном. Давление регуляторов на крипторынок не ослабевает, но зато появляются новости о том, что биткоин может стоить не 250 тыс. долларов, а 1 млрд долларов».

Как полагает Ордов, к концу года «мы можем запросто увидеть как диапазон стоимости биткоина в 5−10 тыс. долларов, так и 100−250 тысяч».

«Никакой защитной функции на финансовом рынке у биткоина нет», — также отметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай продолжает свое наступление на позиции криптовалют.