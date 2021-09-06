Брюссель, 6 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Европейский союз выражает свое сожаление в связи с приговорами суда в отношении членов президиума так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Об этом 6 сентября говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Rada.vision Мария Колесникова

По мнению дипломатов Евросоюза, Колесникову и Знака «судили по необоснованным обвинениям».

«ЕС сожалеет о продолжающемся грубом неуважении белорусскими властями прав человека и основных прав белорусского народа», — указывается в сообщении.

Также внешнеполитическая служба ЕС призвала официальный Минск «немедленно и безоговорочно» освободить всех «политических заключенных», включая Колесникову и Знака.

Помимо того, уточняется, что ЕС продолжит свои усилия «по привлечению к ответственности за жестокие репрессии со стороны белорусских властей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что приговоры членам президиума т.н. Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку осудило правительство Германии.