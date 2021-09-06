Тюмень, 6 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту «Рощино» пассажиропоток превысил допандемийный уровень. Об этом сообщил генеральный директор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков.

Kippo72 Международный аэропорт «Рощино»

По итогам 2021 года прогнозируемый рост пассажиропотока составит 7% к уровню 2019 года.

«По нашим прогнозам, в 2022 году пассажиропоток превысит 2,2 млн пассажиров. Рост к показателям 2021 года составит 3% за счёт восстановления международного авиасообщения до уровня допандемийного 2019 года», — сообщил Сергей Рудаков.

Он отметил, что полёты из аэропорта «Рощино» осуществляют 24 авиакомпании, по 48 направлениям, из них 11 — международные. Наибольшую долю в общей структуре пассажиропотока занимает московское направление — 34%. На втором месте ̆ Сочи — 8%, на третьем Санкт-Петербург — 7%. На долю Нового Уренгоя и Салехарда приходится по 6%.

«Новапорт Холдинг» — крупнейшая в россии сеть региональных аэропортов, а которую входит воздушная гавань «Рощино» в том числе.