Стокгольм, , 15:30 — REGNUM Большинство членов партий в риксдаге положительно настроены или, по крайней мере, рассматривают возможность более внимательного изучения того, как в Швеции могут быть введены так называемые санитарные паспорта по аналогии с «санитарным пассом» во Франции. Об этом 5 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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Так, например, если «Либералы» и «Умеренные» хотят, чтобы сертификаты можно было использовать как в ресторанах, так и на публичных мероприятиях, то «Христианские демократы», которые также в целом позитивно относятся к инициативе, подчеркивают, что в этом случае санитарные паспорта должны быть применимы исключительно к крупным публичным мероприятиям.

Отмечается, что только одна партия в риксдаге категорически выступает против введения данного вида документа в Швеции — «Левые».

»Означает ли это, что подобное необходимо применить к вакцинации и против других заболеваний тоже?» — задалась вопросом представитель «Левых» по вопросам социальной политики Карин Рогшё в разговоре с журналистами SVT.