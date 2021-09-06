Московская область, 6 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Подмосковье произошла массовая драка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного главка МВД РФ 6 сентября, инцидент произошёл в посёлке Усово-Тупик возле одного из домов на Рублево-Успенском шоссе.

Ян Брейгель Старший. Драка крестьян за картами. 1612 (фрагмент)

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в дежурную часть Барвихинского отдела полиции 15 человек», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

В отношении двух граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ» КоАП РФ.

По факту драки проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на улице Пограничной в подмосковных Мытищах произошла массовая драка мигрантов со стрельбой. В основном в ней принимали участие граждане из стран Средней Азии. В полицию были доставлены 66 человек. В отношении участников драки было составлено 134 административных протокола, в том числе за нарушение правил миграционного учёта, за мелкое хулиганство и за распитие алкоголя. После инцидента из России были выдворены 37 иностранных граждан, работавших в РФ.