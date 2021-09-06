Мюнхен, Германия, 6 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила на автомобильной выставке в Мюнхене электрический концепт кроссовера ID.5 GTX под названием ID. Life. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Volkswagen ID. Life

Серийная модель на базе концепта будет выпущена в 2025 года. Цена электрического кроссовера будет составлять 20 000 евро (1,73 млн рублей). В модельной линейке Volkswagen кроссовер ID.5 GTX окажется на ступень ниже хетчбэка ID.3.

Концепт ID. Life основан на укороченной «тележке» MEB. Длина модели равна 4091 мм. Электромотор устанавливается на переднюю ось и выдает 231 л. с.

С 0 до 100 км/ч концепт достигает за 6,9 с. При этом его максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Новинка получила батарею ёмкостью 57 кВтч. Одного её заряда хватает на 400 км пути. Причем модель получила систему быстрой зарядки, за счет которой за 10 минут можно зарядить аккумулятор для того, чтобы проехать 163 км.

Ранее компания BMW представила в Мюнхене электромобиль i Vision Circular, созданный из вторсырья.

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