Москва, , 15:37 — REGNUM Газовая директива Евросоюза, согласно которой газопровод «Северный поток — 2» сможет работать лишь в половину от максимальной мощности, вероятно, будет отменена или нарушена. Такой прогноз 6 сентября сделал политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причем главным аргументом в этом вопросе станет холодная зима, которая потребует увеличить объемы поставок газа в страны Евросоюза, отметил эксперт.

«Как только зима будет холодной, а она всегда холодная, то очень быстрое европейцы забывают про директивы о том, что газопроводы нужно загружать на 50%. Конечно, мы будем нуждаться в российском газе и лучше получать его из России, нарушив эту директиву, чем мёрзнуть», — сказал Рар.

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