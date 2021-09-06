Уфа, 6 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков на сумму около 700 млн рублей возбуждено в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Сотрудники прокуратуры Кировского района Уфы установили, что с 2015 года по 2018 год ООО «Высотки» привлекло деньги дольщиков в сумме порядка 700 млн рублей.

«Организация анонсировала строительство 25-этажного многоквартирного дома, ограниченного улицами Сун-Ят-Сена, Айской, Большой Московской (жилой комплекс «Эрмитаж Зеленая роща»), и заключила договоры с 252 гражданами, передавшими деньги. Здание, которое фирма обещала сдать в эксплуатацию в декабре 2019 году, осталось недостроенным, степень его готовности составляет 62%», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии дольщикам еще нескольких долгостроев выплатят компенсацию.