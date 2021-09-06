Стокгольм, 6 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. 18 августа тысячи семей, проживающих в Евле (лен Евлеборг, Швеция), пострадали от одного из самых сильных наводнений за всю историю города. Теперь риэлторы в Евле отмечают, что покупатели решительно отказываются приобретать дома, в которых есть какие-либо подземные помещения. Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

jsptoa Наводнение

«Пострадал ряд клиентов, как тех, кто уже продал свои дома, так и тех, кто ожидает заключения сделки. У нас есть некоторые домовладения, которые должны были быть проданными, но они, к сожалению, пострадали от наводнения, и мы должны отложить продажу», — заявил в интервью телеканалу SVT Йонас Эстблум из ассоциации риэлторов Svensk Fastighetsförmedling.

В то же время Эстблум считает, что вскоре покупатели забудут о последствия сильных ливней и вновь начнут интересоваться приобретением недвижимости с подвальными помещениями.

«Все вернется к своей норме уже в краткосрочной перспективе», — ожидает Эстблум.