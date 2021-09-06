Петрозаводск, 6 сентября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Республике Карелия начинается досрочно. Такое решение принято в связи с многочисленными просьбами жителей. Соответствующие приказы издал минстрой республики, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Батарея

С 6 сентября тепло начнут подключать в десяти районах республики: на территории Костомукши, Беломорского, Калевальского национального, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Сегежского, Суоярвского муниципальных районов.

Также с сегодняшнего дня начнется подключение объектов социальной сферы Петрозаводска, Лахденпохского, Олонецкого национального, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского национального, Пудожского, Сортавальского муниципальных районов.

«Жилищный фонд в этих районах будет подключаться не позднее следующей недели», — говорится в сообщении.