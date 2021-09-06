Ярославль, 6 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области направило заявку в Министерство природных ресурсов с просьбой выделить деньги на проект по ликвидацию «зелёного масла» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео Александра Торопова «Зеленое масло» просачивается в Волгу

«На протяжении нескольких лет мы проводили конференции по подбору технологий. Сегодня у нас рассматриваются несколько вариантов возможных технологий утилизации отходов с этого объекта. Мы их направляли в министерства природных ресурсов и в адрес правительства с просьбой рассмотреть и изыскать меры поддержки по финансированию и проектированию. Только проектирование на сегодняшний день оценивается почти в 100 миллионов рублей. Пока наше обращение находится в министерстве на рассмотрении», — рассказал о текущей ситуации заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Ситуация осложняется тем, что «зелёные масла» залегают на большой глубине на берегу Волги. Сейчас у территории около 30 собственников. Правительство области рассматривало различные технологий ликвидации вредного вещества.

«Рассматривался и вариант применения специальных сорбентов. Есть технологии, которые позволяют с помощью пробуренных скважин закачивать в места залегания «зеленых масел» вещества, благодаря которым проходит биологическое обезвреживание», — добавил Роман Колесов.

Сколько будут стоить сами работы, сколько на них уйдёт времени, пока неясно.