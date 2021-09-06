Стокгольм, 6 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В отношении людей, возвращающихся из районов Сирии, ранее контролируемых боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), начато предварительное расследование. Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции.

Стокгольм. Швеция

«Международные преступления, которые в первую очередь вменяются в отношении лиц, возвращающихся из ранее контролируемых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территорий, касаются военных преступлений, геноцида и преступления против человечности. Швеция взяла на себя международные обязательства по расследованию и судебному преследованию данного вида преступлений», — говорится в заявлении прокурора по военным преступлениям Рина Девгун.

Отмечается, что заявление прокуратуры поступило на фоне сообщений о том, что 6 сентября в Швецию прибудут три гражданки, ранее состоявшие в браке с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако шведская прокуратура отказалась подтверждать или опровергать факт возбуждения уголовных дел в отношении данных лиц.