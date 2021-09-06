Москва, 6 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Проблема взыскания фиктивно созданной задолженности не нова. На межведомственном уровне активно обсуждается с 2019 года. Тогда емкость подобных схем Росфинмониторинг оценивал еще в 5 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Станислав Петров.

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«В действительности речь идет не только об исполнительных листах, выдаваемых судами на основании принимаемых ими решений. Использоваться могут и судебные приказы, и документы иностранных судов, медиативные соглашения, удостоверения комиссий по трудовым спорам, и исполнительные надписи нотариуса.

Получив исполнительный документ даже непосредственно от взыскателя, банк обязан обязан его незамедлительно выполнить, иначе ему грозит штраф до 1 млн рублей по ст. 17.14 КоАП.

Опасения и банков, и регулятора понятны, но, во-первых, часть желаемых ими законодательных перемен уже имеется, а во-вторых, возможно, что к проблеме подошли не с той стороны.

По закону об исполнительном производстве при обоснованных сомнениях банка в подлинности исполнительного документа или достоверности сведений кредитная организация вправе для задержать исполнение исполнительного документа для проверки, но не более чем на семь дней.

Кроме того, с 2019 года внесены изменения в части дополнительных требований к детализации исполнительного документа, а значит отступление от таких требований должно быть основанием для «безопасного» для банка отказа в его исполнении.

Однако более важными представляется вопросы более высокого порядка. Объем проблемных серых денежных потоков и сильное банковское лобби — не оправдывают механистического подхода к вопросам, влияющим на место судебной власти и отношении к правосудию. Не менее опасны обобщения и основанные на них «простые» решения.

Судебное решение, его справедливость и неотвратимость исполнения — основа государственности и общественного согласия. Упрощенные механизмы получения исполнительных листов появились не случайно и играют свою важную роль.

Чем предоставлять широкому кругу лиц право игнорировать судебное решение, кажется более верным в каждом конкретном случае ставить вопрос об ответственности лиц, виновных в совершении мошенничества, подлога и преступлений против правосудия, злоупотребляющих законом.

Любое более длительное приостановление должно быть основано не на усмотрении банковского клерка, а на соответствующем процессуальном решении, в том числе органов предварительного следствия», — считает юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что общий объём денег в 2020 году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд руб.

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