Рим, 6 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Финский гонщик «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за «Мерседес», перейдёт в «Альфа Ромео» в 2022 году. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба итальянской команды.

Dave Jefferys Болид Мерседес. Формула 1

Отмечается, что 32-летний пилот подписал с «Альфа Ромео» многолетнее соглашение. Он будет выступать за команду, начиная с сезона-2022.

Напомним, в 2013 году Боттас дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Уильямс», а в 2017-м перешёл в «Мерседес».

На счету Боттаса 169 гонок в «Формуле-1», в которых он одержал девять побед. Также на его счету 17 поул-позиций, 63 подиума и 17 быстрых кругов. В 2019 и 2020 годах он занимал второе место по итогам сезона.