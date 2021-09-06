Москва, 6 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Поставки газа из России в страны Евросоюза не удастся остановить и после выборов в Германии. Об этом 6 сентября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

По его словам, отдельные политические группы в Германии рассчитывают, что после выборов и формирования нового правительства в этой стране, удастся остановить уже действующий на тот момент газопровод «Северный поток — 2». Однако этим планам едва ли суждено сбыться, отметил участник ток-шоу.

«Европа и дальше будет нуждаться в газе, и я в этом смысле спокоен, что газ пойдет и мы дальше будем работать в этом направлении», — сказал Рар.