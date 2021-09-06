Стокгольм, 6 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Ожидается, что сегодня, 6 сентября, самолет с тремя бывшими женами террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые находились в лагерях на северо-востоке Сирии, приземлится в Швеции в аэропорту Арланда (Стокгольм). С двумя из них успела пообщаться на месте в Сирии иностранный корреспондент SVT Стина Блумгрен.

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США

«Курдские власти обвиняют одну из них в том, что она пыталась завербовать других шведов, находясь на территории Швеции», — рассказала впоследствии Блумгрен в эфире SVT.

Причина, по которой курдское самоуправление на северо-востоке Сирии решило освободить женщин, заключается в том, что властям не удалось собрать достаточно доказательств для судебного преследования. Вместо уголовного процесса курдские власти хотят, чтобы МИД Швеции забрал своих граждан, а шведские правоохранители продолжили расследование.

Отмечается, что по прибытии в Стокгольм бывших жен террористов встретят сотрудники шведской полиции.