Штат Миссури, США, 6 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В результате стрельбы на культурно-историческом фестивале в американском штате Миссури, произошедшей 5 сентября, пострадали четверо несовершеннолетних жителей США. Об этом 6 сентября сообщает местный телеканал KCTV5 со ссылкой на полицию.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

По информации источника, в настоящее время жизни пострадавших в ходе стрельбы несовершеннолетних ничего не угрожает.

Также указывается, что инцидент произошел в городе Индепенденс и добавляется, что полицейские начали розыск устроившего стрельбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября стало известно, что в результате стрельбы в районе Бронкс в Нью-Йорке, ранения получили по меньшей мере семь человек.