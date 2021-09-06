Москва, 6 сентября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В настоящее время российский фондовый рынок растет быстрее, чем американский, но в случае всеобщего обвала провал в РФ будет глубже, чем в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы о новом глобальном кризисе из-за перегрева финансовых рынков.

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«Такой финансовый кризис ударит по всем российским секторам, — сказал Колганов. — Кроме того, надо сказать, что развивающиеся фондовые рынки реагируют на кризисные явления на мировом рынке всегда сильнее, чем развитые. С одной стороны и рост на развивающихся финансовых рынках больше. Скажем, сейчас российский фондовый рынок растет быстрее, чем американский. Но если будет всеобщий обвал, то у нас он будет глубже, чем в тех же США. Какие сектора пострадают в первую очередь? Это зависит от того, как распределятся кризисные явления в реальном секторе. Если будет кризис в сырьевом секторе, то обвалятся акции металлургических компаний, энергетических, угледобывающих и так далее. Если будет спад на рынке традиционных промышленных товаров, то значит, пострадают машиностроительные фирмы».

В любом случае, как подчеркнул экономист, при замедлении мировой экономики точно пострадают сырьевые сектора.

«Меньше пострадают сектора, связанные со здравоохранением или оказанием жилищно-коммунальных услуг», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов заявил о том, что перегрев мировых финансовых рынков стал их хронической болезнью.