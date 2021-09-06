Москва, , 15:09 — REGNUM Единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов начались в РФ. Правительство обеспечило решение съезда «Единой России», сообщает 6 сентября пресс-служба партии.

Военнослужащие Mil.ru

«С 6 сентября по поручению главы государства начались единовременные выплаты военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Выплату в размере 15 тыс. рублей начислят всем независимо от звания и должностей. Премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами заявил, что правительство оперативно поработало все решения, чтобы как можно скорее реализовать эту инициативу президента. Так, Министерство финансов довело «все необходимые лимиты».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил назначить единовременную выплату военным и правоохранителям на встрече с представителями «Единой России» 22 августа. На съезде партии 24 августа он предложил заложить в бюджет индексацию их денежного довольствия выше инфляции в 2022 и 2023 годах.

Читайте также: Путин подписал указ о выплате военным по 15 тысяч рублей