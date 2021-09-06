Москва, 6 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Перегрев мировых финансовых рынков стал их хронической болезнью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа о рисках глобального кризиса из-за перегрева финансовых рынков.

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«Я не исключаю, что в перспективе ближайших двух-трех лет такой глобальный кризис возможен, — сказал Колганов. — Но он возможен и через пять лет, и через семь. И сказать, когда именно он наступит, нельзя. Безусловно, на мировых финансовых рынках имеется перегрев. И более того, этот перегрев стал уже хронической болезнью этих рынков. Возбудитель этой болезни — общее замедление мировой экономики. То, что в свое время назвали «новой нормальностью». И единственное лекарство, которое нашли экономические и финансовые власти в развитых государствах для того, чтобы как-то с этой болезнью справляться, — это накачка экономики деньгами».

Но, как подчеркнул Колганов, до бесконечности эту процедуру проводить невозможно.

«Каждая следующая доза финансовых вливаний оказывается больше предыдущей, — сказал экономист. — И, конечно, по этому пути экономика идти до бесконечности не может. Дисбаланс между финансовым и реальным сектором в любом случае скажется. В конечном счете мировая экономика развивается не на финансовом рынке, и ее здоровье в первую очередь зависит от состояния реального сектора».

По словам Колганова, если эйфория на финансовом рынке не подкреплена развитием реального сектора, то это «рано или поздно аукнется».

«Так, как это аукнулось во время ипотечного кризиса 2007−2008 годов. Когда развитие строительной отрасли уперлось в недостаточный спрос населения, а финансовый рынок продолжал накачивать этот сектор кредитами. И дело закончилось обвалом», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что глобальные финансовые рынки действительно перегрелись, но в таком состоянии они могут существовать еще несколько лет.