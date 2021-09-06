Москва, 6 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Глобальные финансовые рынки действительно перегрелись, но в таком состоянии они могут существовать еще несколько лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы главы Сбербанка Германа Грефа о рисках глобального финансового кризиса.

Publicdomainpictures.net Кризис

«Я бы не торопился с такими прогнозами, — сказал Колганов. — Хотя по большому счету Греф прав, и действительно на глобальных финансовых рынках перегрев. Но практика показывает, что в состоянии перегрева глобальные финансовые рынки могут существовать не год и не два, а гораздо больше. Поэтому говорить о том, когда наступит этот глобальный финансовый кризис, нужно с очень большой осторожностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что мировой кризис, который начался в 2008 году, до сих пор не закончился.