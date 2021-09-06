Казань, 6 сентября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Казани в текущем году установили 5926 светильников, 3,1 тыс. опор освещения. Протяженность сетей наружного освещения увеличилась на 175 км. Об этом 6 сентября в исполкоме города сообщил гендиректор акционерного общества «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение

Только в 27-ми казанских поселках смонтировали свыше 60 км сетей уличного освещения и установили 1894 светильника. Объем финансирования составил 30 млн рублей, отметил спикер.

Также наружное освещение появилось во дворах 430 многоквартирных домов Казани. По республиканской программе «Наш двор» всего будет установлено 4757 светоточек. Обновляется наружное освещение на территории образовательных учреждений, улично-дорожной-сети, появляются опоры и светильники в новых скверах и жилых комплексах, резюмировал Абдулхаков.

Глава города Ильсур Метшин поручил продолжать работу по установке наружного освещения, уделяя при этом особое внимание дворовым территориям и поселкам.

«В городе становится светлее. На 175 км увеличилась сеть освещения — это внушительная цифра. Прошу эту работу продолжать и дальше», — заключил он.

ИА REGNUM напоминает, в Казани по программе «Наш двор» капитально отремонтируют территории 408 домов, ожидающие улучшения десятилетиями. В 2021 году на эти цели выделяется 2,3 млрд рублей.

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