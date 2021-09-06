Москва, 6 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Для замедления инфляции Центральный банк РФ вынужден принимать меры, которые не самым лучшим образом отражаются на экономическом росте РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что на ближайшем заседании Центральный банк РФ снова повысит ключевую ставку.

Рост

«Будет Центральный банк повышать ключевую ставку или нет, зависит от текущей динамики инфляции. Если регулятор сочтет, что динамика неблагоприятная, то он будет повышать. Если он решит, что инфляция тормозится, то не будет. В июле 2021 года произошло сезонное замедление инфляции, связанное с относительным удешевлением плодоовощной продукции. Это не показательно. И весь вопрос в том, как инфляция будет изменяться дальше», — сказал Колганов.

По словам Колганова, повышение ключевой ставки будет означать замедление возможностей для экономического роста.

«Но пока наша экономика находится в стадии восстановительного роста, наверное, это не так страшно. Потому что снятие тех или иных ограничений с экономической деятельности позволяет увеличивать экономическую активность и без дополнительных инвестиций, а только за счет того, что возобновляется работа остановленных производств. Но этот источник роста подходит к исчерпанию. И дальше все будет зависеть от того, насколько благоприятен инвестиционный климат. А повышение ключевой ставки его не улучшает», — сказал эксперт.

При этом он призвал не забывать, что Центральный банк отвечает не за всю экономику, а только за сбалансированность финансовой сферы.

«То есть со своей — ведомственной — точки зрения он все делает правильно. А вопрос экономической политики в целом — это уже сфера ответственности правительства. И вопрос о ключевой ставке — это только один из вопросов макроэкономической политики. Естественно, что для замедления инфляции приходится принимать меры, которые не самым лучшим образом отражаются на экономическом росте. Соответственно, правительству надо принимать меры, которые бы стимулировали экономический рост и компенсировали негативный эффект от сдерживания инфляции», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах ЦБ РФ в отношении ключевой ставки высказались экономисты Михаил Делягин и Михаил Хазин.