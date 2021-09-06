Киев, 6 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Украине необходимы реформы, а не смена официального названия страны. Об этом, комментируя инициативу советника президента Украины Алексея Арестовича сменить название государства на «Русь-Украина», заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Он посоветовал некоторым чиновникам «иногда лучше жевать, чем говорить».

«Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живём в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан», — отметил председатель Рады.

Разумков добавил, что у него нет информации о том, что законопроект об изменении наименования страны готовиться в офисе украинского президента.

«Надеюсь, что это фейк, — сказал спикер Рады. — Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии».

Ранее по теме: В МИД РФ предложили офису Зеленского свой вариант переименования Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предложить переименовать страну в Русь-Украину, чтобы «отобрать бренд «русские» у России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что можно использовать другой вариант — Укрусь.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков считает, что предложение переименовать Украину связано с неполноценностью этого государства и примитивными попытками решить его сложнейшие внутренние проблемы. По его словам, в Киеве понимают неполноценность украинского государства как такового и такими заявлениями «пытаются что-то исправить».