Москва, 6 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков первой недели сезона 2021/22. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Лучшим вратарём признан голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров, который одержал две победы в двух матчах недели и отразил 97,56% бросков.

Лучшим защитником стал латвийский хоккеист Янис Якс, выступающий в «Сочи». В двух матчах он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Лучшим нападающим пятый раз в карьере признан форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв. В двух играх он забросил четыре шайбы.

Лучшим новичком недели стал нападающий санкт-петербургского СКА Марат Хуснутдинов, который забросил свою первую шайбу и набрал три (1+2) очка в двух матчах.