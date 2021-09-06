Уфа, 6 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Компенсацию морального вреда по факту наезда поезда на мужчину взыскал суд в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Widewallpapers.ru Железная дорога

В суде было установлено, что весной прошлого года 31-летний мужчина переходил железнодорожные пути. В этот момент его сбил электропоезд, принадлежащий Центральной пригородной пассажирской компании.

В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

«В соответствии с законодательством при причинении вреда источником повышенной опасности, независимо от вины владельца, пострадавший вправе взыскать компенсацию морального вреда с его собственника», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мать погибшего передала в суд заявление о компенсации морального вреда. В результате суд удовлетворил требования женщины и взыскал с собственника электропоезда 500 тысяч рублей.