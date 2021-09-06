Таллин, 6 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. На местных выборах в столице Эстонии представители движения в защиту русского образования будут заявлены в составе избирательного «Народного союза». Об этом сообщил портал dokole.eu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Уже известно, что список кандидатов по крупнейшему жилому району столицы Ласнамяэ возглавит руководитель НКО «Русская школа Эстонии», юрист-правозащитник Мстислав Русаков. Список по району Мустамяэ — защитница русской школы в Кейла Оксана Пост. По Пыхья-Таллину — гражданский активист Сергей Матисен и член движения «Ночной Дозор», предприниматель Александр Коробов.

Первую строчку среди кандидатов в районе Хааберсти занимает член правления НКО «Русская школа Эстонии» Дмитрий Сухорослов. По центру города Кесклинн — член правления НКО Алиса Блинцова. По району Нымме — руководитель Русской писательской организации Эстонии Владимир Илляшевич. Список кандидатов по Пирита возглавит член правления Объединенной Левой партии Светлана Львова.

Заявлено, что основными пунктами программы союза является отстаивание принципа равноправия и защита русских школ. «Народный союз» также выступает за национальные квоты при наборе муниципальных чиновников. Полный текст программы будет представлен позже.

Таллинская избирательная комиссия зарегистрировала «Народный союз» 27 августа нынешнего года. Местные выборы состоятся 17 октября 2021 года.