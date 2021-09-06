Салехард, 6 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 6 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 101 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 сентября 48 076 заражений коронавирусом. Выздоровел 46 171 человек, 639 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).