Ижевск, 6 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. АвтоВАЗ подготавливает производственные мощности предприятия в Ижевске под выпуск обновленного семейства Lada Vesta. Об этом 6 сентября сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

Lada.ru LADA Vesta

Отмечается, что опытное производство моделей начнется в сентябре текущего года. Во время корпоративного отпуска летом 2021 года на линии особо крупной штамповки было демонтировано пять устаревших роботов и другое оборудование. На их место были установлены современные машины АВВ. На данный момент ведутся испытания модернизированной линии.

По предварительной информации, обновленная Lada Vesta будет оснащаться прежними агрегатами, среди которых 1,6-литровые атмосферные моторы мощностью 106 и 113 л. с. и безнаддувный двигатель на 1,8 л производительностью 122 л. с.

Напомним, реализация легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России по итогам августа 2021 года снизилась на 32,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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