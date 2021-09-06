Киев, 6 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не исключает возможности отставок в правительстве страны уже «в скором времени».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 6 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикер подчеркнул, что к некоторым министрам «есть вопросы», уточнив, не будет называть конкретные фамилии.

«Скоро мы это увидим… Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку, есть те, кто в добровольно-принудительном формате может покинуть кабинет министров», — добавил он.

Разумков уточнил, что кадровый вопрос может быть поднят не сразу на первой неделе новой сессии, которая начинается 7 сентября, но все равно в ближайшее время.

ИА REGNUM напоминает, что в июле, после увольнения с поста главы МВД Украины Арсена Авакова, в «Слуге народа» заявили, что следующие отставки в правительстве Украины будут уже осенью. По информации ряда СМИ, главными кандидатами «на выход» являютсяминистр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также министр обороны Андрей Таран.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленскийдал понять, что в ближайшее время в правительстве страны грядут очередные отставки.